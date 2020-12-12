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ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi

12.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. ABD Başkanı Trump ilk aşının '24 saat içinde' yapılmaya başlanacağını açıkladı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

FDA, virüse karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan aşının kullanımının "güvenli ve etkili" olduğuna karar verdi ve onayın salgın için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

ABD'de yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle yaklaşık 295 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşıların 24 saat içinde yapılmaya başlanacağını söyledi.

"Sadece 9 ayda güvenli ve etkili bir aşı ürettik" diyen Trump, bunu tıbbi bir mucize olarak niteledi.

Aşıyı geliştiren Pfizer Amerikan şirketi, BioNtech ise Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulmuş bir şirket.

Ocak ayında görevi Joe Biden ve ekibine devredecek olan Trump yönetiminin FDA'ya aşıyı onaylaması için baskı yaptığı haberleri geliyordu.

ABD medyası FDA Başkanı Stephen Hahn'a, aşıya acil kullanım izni vermesi ya da istifa etmesinin söylendiğini aktardı. Hahn ise basında çıkan bu iddiaları yalanladı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada kitlesel aşılamanın Pazartesi ya da Salı başlayabilmesi için Pfizer ile çalıştıklarını belirtmişti.

ABD'de ilk doz aşılar yaşlılara ve sağlık çalışanlarına yapılacak.

2 Aralık itibarıyla ABD'nin 100 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısı sipariş ettiği biliniyordu.

Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler Kasım ayından bu yana ciddi yükselişte. Çarşamba günü ABD'de 3 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tüm dünyada ülke bazlı en yüksek günlük ölüm oranı olarak kayda geçti.

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere, Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da da onay aldı ve İngiltere bu hafta ilk aşılamalara başladı.

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