2021'i 2020'den daha kötü yapan ne olabilir? Komplo teorisyenleri ise Nostradamus'un 2021 için bir 'zombi kıyameti' öngördüğünü bile iddia ediyor.

Gerçek olmasa da zombi konularının ilgi çektiği bir gerçek. İşte tam da bu noktada ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 'zombilerden nasıl korunur?' konulu yeni kılavuz yayınladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden 'Zombi Hazırlık Kılavuzu'

Forbes'tan Bruce Y. Lee'nin haBerine göre, CDC'nin İlk olarak 2011'de CDC’nin resmi internet sayfasında paylaşılan “Zombi Hazırlık Kılavuzu” bölümü, geçtiğimiz gün güncellenerek yayına alındı.

Kurumun bunu yapma nedeni ise basit: 'Zombi hazırlığı' aracılığıyla dikkat çekerek tüm afetlere ve tehlikelere hazırlıklı olma konusunda kitlelere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurabilmek.

Peki 'zombi hazırlık kılavuzu'nda acil yanınızda bulundurmanız gerekenler neler?

Su: Kişi başına günde en az 3 litrelik su depolayın.

Yiyecek: Bozulmayan yiyecekler depolayın

Araçlar ve Malzemeler: Maket bıçağı, koli bandı ve pille çalışan bir radyo gibi şeylere sahip olun. Hücresel ağ ve internet kesintiye uğrarsa akıllı telefon kullanılamayabilir.