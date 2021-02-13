ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

8 HAVA GÖSTERİSİNDE YER ALMAYACAKLAR

Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

SAVAŞ UÇAKLARININ YÜZDE 20'Sİ MOTORSUZ KALABİLİR

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı. (AA)

