ABD Hava Kuvvetlerinden Hacker‘lara çağrı

Hack the Air Force 3.0 (Hava Kuvvetlerini hackle 3.0), Hava Kuvvetleri’nin dijital zırhındaki çatlakları ortaya çıkarmak amacıyla etik hackerlardan üçüncü yardım talep ediş biçimi olarak tanımlanabilir.

ABD Hava Kuvvetleri, bu çerçevede etik hackerların güvenlik açıklarını tespit etmeye davet edildiği bir bug (böcek/ hata) bulma ödülü programı başlattı. Söz konusu program, 191 ülkeden pek çok etik hackerin katılımıyla gerçekleştirilen ve ABD Federal hükümeti tarafından bugüne kadar başlatılan en büyük bug bulma ödülü programı. Bu programa hepsi kayıt olarak onay verilen 600 kadar beyaz şapkalı hacker katılabiliyor.

Antivirüs ve internet güvenliği programlarıyla bugün dünyanın önde gelen yazılımlarını sunan ESET, bu ilginç etkinliğe biraz daha yakından bakmaya odaklandı.

Hack the Army

Hava Kuvvetlerini hackle programının kökleri, “Hack the Pentagon” tasarısına dayanıyor. ABD Savunma Bakanlığı, teknoloji sektöründeki benzer programları örnek alarak Nisan 2016’da bu girişimin deneme sürecini başlattı. O tarihten beri Savunma Bakanlığı, ayrıca “Hack the Army” ve “Hack the Marine Corps” programlarını da başlattı.