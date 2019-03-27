"ABD hukuku hiçe saydı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 4 gün kaldığını belirterek, Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü’ye destek istedi.

Üretken belediyecilik ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adayının dışındakilerin hiçbir proje üretmediklerini ifade etti.

"Cumhur İttifakı'nı kurarken, zillet ittifakını kurdular." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP var mı, olsun, İYİ Parti var mı o da olsun, Saadet Partisi var mı o da olsun sorun yok. Neden HDP ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? Kuruyorsanız neden sakladınız? Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz var mı, yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Birlikte çalışıyoruz, Çanakkale Zaferi'ni birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terördür."