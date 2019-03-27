HABER

"ABD hukuku hiçe saydı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?" - "Nerede Arap Birliği? Nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin, sevmezsin ayrı bir şey ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 4 gün kaldığını belirterek, Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü’ye destek istedi.

Üretken belediyecilik ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adayının dışındakilerin hiçbir proje üretmediklerini ifade etti.

"Cumhur İttifakı'nı kurarken, zillet ittifakını kurdular." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP var mı, olsun, İYİ Parti var mı o da olsun, Saadet Partisi var mı o da olsun sorun yok. Neden HDP ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? Kuruyorsanız neden sakladınız? Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz var mı, yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Birlikte çalışıyoruz, Çanakkale Zaferi'ni birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terördür."

Çavuşoğlu, HDP’nin yönettiği belediyelerin vatandaşa hizmet etmediğini, kaynaklarını PKK’ya aktardığını dile getirerek, o belediyelere kayyum atandığını ve vatandaşa hizmet gittiğini anlattı.

31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Zillet ittifakının ne yapmaya çalıştığını millet görüyor. Bunlara güzel bir ders verecek miyiz? FETÖ’nün güdümünde, kumandasında olan zillet ittifakına Antalya oy verir mi? PKK’nın belirlediği listelere oy verir miyiz? Hayır vermeyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı? Nerede Arap Birliği? Nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin, sevmezsin ayrı bir şey ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor."

Çavuşoğlu, Türkiye’de belediyeler arasında en geri kalmış yerlerin CHP zihniyetinin var olduğu yerler olduğunu söyledi.

Bugün CHP’nin yönetimindeki illerde vatandaşların Antalya’ya özendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür etti.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Bakan Soylu: Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik (2)Bakan Soylu: Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik (2)
Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti (2)Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti (2)
Anahtar Kelimeler:
ABD Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.