İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ve müzakere için hâlihazırda uygun bir ortam görmediklerini söyledi.

Musevi, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran diplomasisinin yeni bir merhaleye geçtiğini belirten Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Türkmenistan, Suriye, Japonya, Pakistan, Çin, Hindistan ve Irak ziyaretlerinin İran'ın tutumunu izah etmek için gerçekleştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de kısa süre içinde 2-3 bölge ülkesini ziyaret edeceğini aktardı.

- "Hâlihazırda ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz"

Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "ABD ile herhangi bir görüşmemiz yok ve hâlihazırda ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz. Biz uluslararası anlaşmalara saygı temelinde hareket ediyoruz, ABD de buna dönebilir. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle bu konu başarısızlığa uğradı. Biz bu şartlarda müzakere perspektifi göremiyoruz. Gelişmeleri beklemek lazım." ifadelerini kullandı.