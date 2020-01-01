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  4. ABD, Irak olayları üzerine bölgeye bir tabur asker gönderiyor

ABD, Irak olayları üzerine bölgeye bir tabur asker gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - ""Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine 82'inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askerin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine sevk edilmesi yetkisini verdim" - "Yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar" - "Bu sevkiyat, bugün Bağdat'ta şahit olduğumuz gibi ABD personel ve tesislerine yönelik tehdit seviyesinin artmasına yanıt olarak alınan tedbiri bir karardır"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak'taki olaylardan dolayı bölgeye 82. Hava İndirme Tümeninden bir tabur asker sevk etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Esper, "Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine 82'inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askerin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine sevk edilmesi yetkisini verdim. Yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sevkiyatın tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Esper, "Bu sevkiyat, bugün Bağdat'ta şahit olduğumuz gibi ABD personel ve tesislerine yönelik tehdit seviyesinin artmasına yanıt olarak alınan uygun ve tedbiri bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump da gün içinde Irak'taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak İran'ı açık bir şekilde hedef almıştı.

Trump "(Irak'taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon ayrıca Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek, Irak hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip Amerikan misyonunu koruması çağrısında bulunmuştu.

- Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah örgütüne düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırmış ve ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN Mark Esper Trump

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