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ABD, Irak'ın 15 milyar dolarlık enerji ihalesine müdahale etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:24 | Son Güncelleme

ABD'nin, Irak hükümetini "tehdit ederek" Alman Siemens ile yapmayı planladığı 15 milyar dolarlık elektrik altyapı ihalesini Amerikan General Electric firmasına vermesini sağladığı iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Irak'ın Siemens'e vermeyi planladığı 15 milyar dolarlık elektrik santrali ihalesine son anda müdahale ederek, ihalenin General Electric firmasına verilmesini sağladığı iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Donald Trump yönetiminin Irak'ın enerji ihalesine son anda müdahale ettiği belirtildi.

Alman Siemens şirketi, gelecek 4 yılda Irak'ta 11 gigavatlık elektrik depolama kapasitesi için elektrik santralleri inşa etmek üzere Bağdat yönetimiyle yürüttüğü görüşmeleri eylül ayında sonuçlandırmak üzereydi.

Bu görüşmelerden haberdar olan Donald Trump yönetiminin son anda müdahalede bulunarak, 15 milyar dolar değerindeki ihalenin Siemens'e verilmemesi konusunda Irak hükümetini ikna ettiği ve Bağdat yönetiminin Amerikan General Electric ile anlaşma yapması için baskı uyguladığı ileri sürüldü.

- "ABD-Irak ilişkileri riske girer"

Söz konusu haberlerde ABD'li yetkililer, "Siemens ile anlaşma yapması durumunda ABD-Irak ilişkilerinin riske gireceği" konusunda Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye uyarıda bulunulduğunu, bunun üzerine Irak'ın pazartesi günü General Electric ile mutabakat imzaladığını ifade etti.

Ayrıca, enerji alanında Irak'ı İran'a bağımlı olmaktan kurtarmak için ABD ile Irak arasında "Irak enerji sektörünün inşaası" konusunda da bir mutabakat imzalandığı kaydedildi.

Alman teknoloji şirketi Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi Joe Kaeser, geçen ay Bağdat'ta İbadi ile görüşmüş ve Irak yönetimiyle iyi niyet mutabakatı imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD General Electric ırak Siemens

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