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ABD, İran ile 1955'te imzalanan dostluk anlaşmasını feshetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: -"ABD'nin İran ile 1955'te imzaladığı 'Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku' anlaşmasını feshettiğini açıklıyorum. Bu açıkça 39 yıl gecikmiş bir karardır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, İran ile söz konusu anlaşmanın iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mike Pompeo, "ABD'nin İran ile 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını feshettiğini açıklıyorum. Bu açıkça 39 yıl gecikmiş bir karardır." dedi.

Pompeo'nun açıklamasından birkaç saat önce, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, ABD'den, İran'a karşı, insani yardım ve ürünlerin ithalatını etkileyen bazı yaptırımları kaldırmasını istemişti.

İran ise devrim öncesi imzalanan ve iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik bağları düzenleyen ve destekleyen bir anlaşma olan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" uyarınca, ara ara ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na taşımış ve şikayetlerini dile getirmişti.

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