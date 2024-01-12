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ABD: İran'la çatışma arayışında değiliz

12.01.2024 23:14 | Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen’deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran’la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz” dedi.

ABD: İran'la çatışma arayışında değiliz

ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husilere ait noktalara yönelik düzenledikleri saldırının ardından bölgede gerilim artıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’deki gemileri hedef almasını durdurmak için saldırıların düzenlendiğini belirterek, “İran’la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz. Son birkaç günde yaşanan olayların büyümesi için de bir neden yok” dedi.

Düzenlenen saldırıların Husiler üzerindeki etkisinin araştırıldığını söyleyen Kirby, “Saldırının tüm hedefler üzerindeki etkilerini hala araştırıyoruz. Önümüzdeki saatlerde meydana gelen hasarın ayrıntıları hakkında daha net bilgilere sahip olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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İran çatışma abd
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