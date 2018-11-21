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ABD Kabil'deki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 03:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Afgan halkı Mevlit Kandili'ni barış içinde kutlamaya çalışırken yapılan bu hayasız hareket Afganistan'da şiddeti sürdürenlerin korkaklığını ve acımasızlığını da ortaya koyuyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını "sert bir şekilde" kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Kabil'de Mevlit Kandili töreninde 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve 85 kişinin yaralandığı intihar saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Afgan halkı Mevlit Kandili'ni barış içinde kutlamaya çalışırken yapılan bu hayasız hareket Afganistan'da şiddeti sürdürenlerin korkaklığını ve acımasızlığını da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nauert, ABD'nin, Afganistan'da kalıcı bir barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kabil Havalimanı yolunda bulunan Oranus düğün salonundaki mevlit törenine düzenlenen intihar saldırısında 50 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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