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ABD kayıp F-35'in peşinde! Halktan yardım istendi

18.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir F-35 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu uçak düşmeden önce fırlatma koltuğuyla atladı. Charleston Hava Kuvvetleri Üssü, pilotun yaralı olduğunu belirtirken, uçağın kayıp olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada “Halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir” denildi.

ABD kayıp F-35'in peşinde! Halktan yardım istendi

ABD ordusunda, birim fiyatı 100 milyon doları aşan F-35B Lightning II tipi savaş uçağı, Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinin kuzeyinde bulunan Moultrie ve Marion gölleri yakınlarına düştü.

YERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Charleston Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan açıklamada, “Charleston Hava Kuvvetleri Üssü ve Beaufort Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu (MCAS Beaufort SC) personeli, F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazaya müdahale ediyor. Pilot fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atlamış ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledilmiştir. Acil müdahale ekipleri halen F-35'in yerini tespit etmeye çalışmaktadır. Çalışmalar devam ederken halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir. Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen JB Charleston Üssü Savunma Operasyonları Merkezini arayın” denildi.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

Lockheed Martin tarafından üretilen bu savaş uçaklarının F-35A, F-35B ve F-35C olarak 3 farklı modeli bulunuyor. Lockheed Martin’in yayımladığı listede, F-35A’nın birim maliyeti 77.9 milyon dolar, F-35B’nin 101.3 milyon dolar, F-35C’nin ise 94.4 milyon dolar olarak belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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abd f 35

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