"ABD kısıtlamalarının Zarif üzerinde etkisi yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin kısıtlamalarının Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in New York ziyareti üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

İran devlet medyasına konuşan Musevi, ABD'nin Zarif'e Birleşmiş Milletler (BM) vizesi vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Zarif'in çalışma ziyaretlerinin ABD ve dünya kamuoyu üzerinde etkili olmasından endişe duyduğunu" itiraf ettiğini savunan Musevi, Zarif'in normal şekilde BM binası, İran Daimi Temsilciliği ve İran Daimi Temsilcisinin ikametgâhına gidip geldiğini ve tüm görüşmeleri burada gerçekleştirdiğini aktardı.

Musevi, "ABD kısıtlamalarının Zarif'in New York programı üzerinde herhangi bir etkisi yok." dedi.

Dün yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının, BM'de bu hafta katılacağı bir toplantı için İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmesini onayladığı bildirilmişti.

ABD medyasında bazı ABD'li yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde, vizeye onayın bizzat Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından verildiği kaydedilmişti.