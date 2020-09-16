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ABD’li bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getiren protein buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Tespit edilen protein, koronavirüsün S-proteini ile temasa geçerek içine girebilip onu içten yok edebiliyor. Bu protein temelinde geliştirilen ilacın fareler ve hamsterler üzerinde yapılan testlerde etkisini gösterdiği belirtildi.

ABD’li bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getiren protein buldu

Pittsburgh Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünü az dozda bile tamamen yok edebilen bir protein keşfetti. İlgili araştırma, Cell bilim dergisinde yayınlandı.

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Kovid-19’a kaşı geliştirilen Ab8 ilacının üretiminde kullanılan tam uzunluktaki antikordan 10 kat daha küçük olduğu ifade edilen bu protein bileşiği, koronavirüsün S-proteini ile temasa geçme yeteneğine sahip 100 milyar potansiyel molekülün hızlı analizi sırasında keşfedildi. Patojenin de vücuda tam olarak bu madde aracılığıyla nüfuz edebildiği kaydedildi.

Yazıda, bu maddenin fare ve hamsterlarda koronavirüs önleme ve tedavisinde oldukça etkili olduğu gösterdiği aktarılırken uzmanlar, tespit ettikleri proteinin dokularda yayılma yeteneğine sahip olduğu, bu yüzden virüsü etkisiz hale getirme konusunda çok başarılı olduğu sonucuna vardı.

Aynı zamanda söz konusu moleküllerin insan hücreleriyle etkileşime geçmediği, bu sayede yan etki olasılığının çok düşük olduğu kaydedildi.

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