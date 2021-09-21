HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li General Raymond: Rusya'nın yörüngede matruşka bebeği uydusu var

ABD'li General Raymond: Rusya'nın yörüngede matruşka bebeği uydusu var

21.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, Rusya’nın ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir "matruşka bebeği" alçak yörünge uydusu yerleştirdiğini duyurdu.

ABD'li General Raymond: Rusya'nın yörüngede matruşka bebeği uydusu var

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, ABD merkezli bir askeri ve havacılık eğitim derneği olan Hava Kuvvetleri Birliğinin 2021 Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Rusya’nın iletişim, komuta, kontrol ve hassas hedefleme için hayati önem taşıyan ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir "matruşka bebeği" alçak yörünge uydusu yerleştirdiğini kaydetti.

"MATRUŞKA BEBEĞİ UYDUSU VAR"

Raymond, "Rusya’nın ABD uydularını imha etmek için bir silahla donanmış, ABD uydularını imha etmek için yörüngede bir matruşka bebeği uydusu var. Bu, uzayı bir kuvvet çarpanı olarak kullanma yeteneğimizi reddediyor" ifadelerini kullandı.

General Raymond, uydunun bir Rus matruşka bebeği gibi, bir iç uydu kapsülünü ortaya çıkarmak için açılan bir dış muhafaza ile tasarlandığını ve bu kapsülün açılarak ABD yörüngesindeki uyduları güvenli bir mesafeden ateş edebilen ve yok edebilen bir silahı ortaya çıkardığını bildirdi.

Raymond, uydunun uzun menzilli hassas hedefleme için gerekli olan ABD uzay varlıklarını yok etmeyi hedeflediğini kaydetti. (AA)

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatılacakTürkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatılacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleriiOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleri
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.