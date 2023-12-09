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ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal, yaşamını yitirdi

09.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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ABD’li ünlü aktör Ryan O’Neal, dün 82 yaşında hayata veda etti. O'Neal, 1970 yılında başrolünü Ali MacGraw ile paylaştığı ve gişe rekorları kıran Love Story (Aşk Hikayesi) adlı filmle tanınmıştı.

ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal, yaşamını yitirdi

Ünlü aktör Ryan O’Neal’ın oğlu Patrick O’Neal, ABD yapımı Love Story filmiyle ünlenen ve filmdeki rolüyle Oscar’a aday gösterilen yıldızın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patrick O’Neal açıklamasında “Bu şimdiye kadar söylemek zorunda kaldığım en zor şey ama işte söylüyorum. Babam bugün, onu destekleyen ve bizim gibi seven sevgi dolu ekibinin yanında huzur içinde vefat etti” dedi. Babasının Love Story filmiyle uluslararası bir film yıldızı olduğunu belirten Patrick O’Neal, yine babasını “O bir Hollywood efsanesidir” ifadeleriyle nitelendirdi.

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LOVE STORY GİŞE REKORLARI KIRMIŞTI

Ryan O’Neal ayrıca Uzaktaki Köprü (A Bridge Too Far) filminde Sean Connery, Anthony Hopkins ve Laurence Olivier gibi ünlü yıldızlarla birlikte oynamıştı. Ali MacGraw ile birlikte başrolünü paylaştığı Love Story filmi 1971 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime girmiş ve birçok ülkede olduğu gibi gişe rekorları kırmıştı.

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