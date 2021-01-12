HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD’li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

12.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD'de otel ve kumarhaneler zincirleri Amerikalı yatırımcı Sheldon Adelson, (87) Malibu Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

ABD'de otel ve kumarhaneler zincirleri Amerikalı yatırımcı Sheldon Adelson, (87) Malibu Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO'su ABD'li yatırımcı Sheldon Adelson, lenfoma ile mücadelesini kaybetti ve eşi vefat ettiğini duyurdu. Adelson’ın bir süredir kan kanseriyle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

PANDEMİ SÜRECİNDE ADI SIKÇA ANILDI

Koronavirüs salgını ortaya çıkarken Adelson, Nevada ve New York'ta sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilk müdahale ekipleri için 2 milyon cerrahi maske tedarik etti. Kişisel Boeing 747'sini Çin'in Guangzhou kentindeki maskeleri alıp hemen dağıtım için her iki eyalete teslim etmesi için gönderdi. Şirket, Nevada'ya önemli miktarda yiyecek ve su tedarikine ek olarak yüz binlerce kişisel koruyucu giysi, ekipman ve yaklaşık 2 bin koronavirüs test kiti bağışlamasıyla gündeme gelmişti.

TRUMP’A EN BÜYÜK BAĞIŞI YAPAN KİŞİYDİ

Adelson ve eşi Miriam’ın ABD Başkanı Donald Trump’a seçim kampanyasında en büyük para bağışı yapan kişiler arasında yer almıştı. Adelson’ın, 2015 yılından bu yana Cumhuriyetçi adaylara 250 milyon dolardan fazla bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Köpeklerin ruh halini havlamalarından anlayan tasma!

Bu tasma köpeklerin ruh halini havlamalarından anlıyor!

Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

Kadının maskesini zorla indirip öpen erkeğe 1 yıl 4 ay hapis!

Kadının maskesini zorla indirip öpen erkeğe 1 yıl 4 ay hapis!

Pentagon'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Pentagon'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Mısır 3 yılın ardından Katar uçaklarına hava sahasını açtı

3 yılın ardından uçaklarına hava sahasını açtı

Rusya-Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde deprem

İki ülke sınırında 8.7 şiddetinde deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.