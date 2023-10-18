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ABD’li Yahudilerden Kongre'de “ateşkes” için oturma eylemi! Polis müdahale etti

18.10.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı. Kongre'den ayrılmayacaklarını duyuran göstericilere polis müdahale etti.

ABD’li Yahudilerden Kongre'de “ateşkes” için oturma eylemi! Polis müdahale etti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

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Ateşkese yönelik taleplerini ABD’li milletvekillerine iletmek için ABD Kongre Binası'nda oturma eylemi düzenleyen göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarak, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler, ABD Kongresi’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre’den ayrılmayacaklarını belirtti.

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Polis, göstericilere müdahale ederek, Kongre binasında çıkartmaya çalıştı. (İHA)

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