ABD'li yolcu karnı gözüktüğü için uçaktan atıldı: Tacize uğradım

33 yaşındaki Ray Lin Howard, Alaska Havayolları çalışanları tarafından taciz edildiğini iddia ederek başına gelen durumu TikTok hesabından paylaştı.

Karnının gözükmesi ve üzerinde bisiklet taytı olması nedeniyle uçaktan indirildiğini söyleyen kadın, olay hakkında sorgulanmaya götürüldüğü anları paylaşarak kıyafeti hakkında tacize uğradığını söyledi.

''HAYATIM BOYUNCA ZORBALIĞA UĞRADIM''

Howard, ''Taciz edildim. Üzerimdekilerin uygun olmadığını karnımın göründüğünü söylediler. Şişman bir insan olarak hayatım boyunca zorbalığa uğradım ama hiçbiri bu derecede değildi. Şişman, dövmeli, melez bir kadın olduğum için ayrımcılığa uğradığımı hissettim ve bu da beni öfke, hayal kırıklığı, çaresizlik, aşağılanma ve kafa karışıklığı gibi duygularla doldurdu'' şeklinde konuştu.

Alaska Airlines temsilcileri ise, ''Konukla temas halindeyiz. Neler olduğunu bulmaya ve uygun önlemleri almaya kararlıyız. Amacımız tüm misafirlerimize özenli hizmet sunmaktır. Bu hedefe ulaşamadığımızda, doğruya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaparız'' açıklamasında bulundu.

Howard, daha sonra serbest bırakıldığını ve havayolunun daha sonra onu özür dilemek için aradığını söyledi. Söz konusu video 1,3 milyon görüntüleme ve 180,000'den fazla beğeni topladı.

