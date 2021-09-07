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ABD'li yolcu karnı gözüktüğü için uçaktan atıldı: Tacize uğradım

07.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet taytı ve kısa bir üstle uçağa binen kadın karnı gözüktüğü için uçaktan atıldığını öne sürerek, havayolu çalışanları tarafından sözlü tacize uğradığını söyledi. ABD'li kadın aynı zamanda kilolu, dövmeli ve melez biri olduğu için ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

ABD'li yolcu karnı gözüktüğü için uçaktan atıldı: Tacize uğradım

33 yaşındaki Ray Lin Howard, Alaska Havayolları çalışanları tarafından taciz edildiğini iddia ederek başına gelen durumu TikTok hesabından paylaştı.

Karnının gözükmesi ve üzerinde bisiklet taytı olması nedeniyle uçaktan indirildiğini söyleyen kadın, olay hakkında sorgulanmaya götürüldüğü anları paylaşarak kıyafeti hakkında tacize uğradığını söyledi.

''HAYATIM BOYUNCA ZORBALIĞA UĞRADIM''

Howard, ''Taciz edildim. Üzerimdekilerin uygun olmadığını karnımın göründüğünü söylediler. Şişman bir insan olarak hayatım boyunca zorbalığa uğradım ama hiçbiri bu derecede değildi. Şişman, dövmeli, melez bir kadın olduğum için ayrımcılığa uğradığımı hissettim ve bu da beni öfke, hayal kırıklığı, çaresizlik, aşağılanma ve kafa karışıklığı gibi duygularla doldurdu'' şeklinde konuştu.

@fattrophywife

@alaskaair called the police on me for wearing this outfit ##bbw ##plussize ##plussizeedition ##flying ##airline ##alaskaairlines ##bbws ##thicktok

♬ original sound - Trophy

Alaska Airlines temsilcileri ise, ''Konukla temas halindeyiz. Neler olduğunu bulmaya ve uygun önlemleri almaya kararlıyız. Amacımız tüm misafirlerimize özenli hizmet sunmaktır. Bu hedefe ulaşamadığımızda, doğruya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaparız'' açıklamasında bulundu.

@fattrophywife

@alaskaair Flight attendant harassed and called the airport police on me for my inappropriate outfit. ##bbw ##plussize ##plussizeedition ##bbws ##fyp

♬ original sound - Trophy

Howard, daha sonra serbest bırakıldığını ve havayolunun daha sonra onu özür dilemek için aradığını söyledi. Söz konusu video 1,3 milyon görüntüleme ve 180,000'den fazla beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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