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ABD'liler koronavirüse aldırmayıp sahile akın etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 13:11 | Son Güncelleme

ABD'nin farklı eyaletlerinde koronavirüs kapsamında uygulanan yasaklara uymayan New Yorklular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sahile akın etti. Uyarılara rağmen plajların yine dolu olmasına New York Valisi Andrew Cuomo'dan da tepki geldi.

ABD'liler koronavirüse aldırmayıp sahile akın etti

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ABD’nin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde halk koronavirüs yasaklarına uymayarak plajlara akın etti. Plajlarda fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı ve aynı zamanda maske takılmadığı da gözlemlendi. Uyarılara rağmen plajların yine dolu olmasına New York Valisi Andrew Cuomo'dan da tepki geldi. "Ölü vakaları artarken, halkımız bu kadar duyarsız davranması kabul edilemez" diyen Cuomo, "Plajları 22 Mayıs'ta açıyoruz. Bir kaç gün bekleyebilirdiniz" dedi.

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22 MAYIS'I BEKLEMEDİLER

New York valisi Andrew Cuomo açıklamasında plajların, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş ABD’lilerin anıldığı gün olan Anma Günü öncesi 22 Mayıs’ta kısıtlamalar kapsamında açılacağını duyurmuştu. Plajların yüzde 50 kapasiteyle sınırlı olacağını, ve spor dahil temas faaliyetlerinin yasaklandığını söyleyen Cuomo, su kenarlarına sahip yerel yönetimlerin emri takip edip etmeme kararına sahip olacağını da belirtti.

New York şehri Belediye başkanı sözcüsü Jane Meyer ise, “Valinin koyduğu yönergeleri gözden geçiriyoruz ve tüm kararları New Yorkluların güvenliğine dayanarak vereceğiz” dedi. “Anma Günü’nde plajlar açılmayacak, ancak güvenliyse bu yaz plajları açabilmemiz için planlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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