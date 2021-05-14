ABD medyası: Petrol şirketleri fidye ödedi

ABD’nin en büyük petrol boru hattı şirketi Colonial firmasının, siber saldırıdan saatler sonra, Bilgisayar korsanlarına 5 milyon dolar fidye ödediği iddia edildi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre şirket fidyeyi, kripto para olarak korsanlara gönderdi. Bilgisayar korsanlarının, ödemeyi aldıktan sonra, devre dışı bırakılan bilgisayar ağını geri yüklemek için bir yazılım gönderdiği ifade edildi.

Saldırının ardından günlük 100 milyon galonun üzerinde yakıt taşıyan boru hattı, yaklaşık 1 hafta faaliyetlerine aravermiş, bir çok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı. Petrol istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana gelmişti.

