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ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

23.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD medyasında çıkan haberlere göre, medya patronu Rupert Murdoch ve eski manken Jerry Hall boşanıyor. New York Times ve Washington Post gazetelerindeki haberlerde, boşanma kararının çiftin yakınları için de sürpriz olduğu belirtildi.

ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ve Amerikalı eski manken Jerry Hall boşanıyor.

New York Times ve Washington Post gazetelerindeki haberlerde, boşanma kararının çiftin yakınları için de sürpriz olduğu belirtildi.

Murdoch ve Hall'un menajerleri ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2016'da Londra'da bir malikanede evlenen çift, birkaç kez kamuoyu önünde birlikte görüntülenmişti.

Murdoch evliliğini Twitter'da "Dünyanın en şanslı ve en mutlu erkeğiyim" diyerek duyurmuş ve bu platformda paylaşım yapmayı bırakacağını açıklamıştı.

Murdoch'a ait dünyanın en büyük medya kuruluşu News Corporation'ın bünyesinde ABD'de Fox News televizyonu ve Wall Street Journal gazetesiyle, İngiltere'de The Sun ve The Times gibi gazeteler de bulunuyor.

Farklı evliliklerden 10 çocukları var

Dördüncü evliliğini Jerry Hall'la yapan 91 yaşındaki Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi.

65 yaşındaki Jerry Hall ise daha önce Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile evlenmişti.

Murdoch'un altı, Hall'un ise dört çocuğu bulunuyor.

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