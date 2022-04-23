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ABD merkez bankası sınırlı sayıda basıyor! Bakın nereden çıktı

23.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkez bankası tarafından sınırlı sayıda basılan koleksiyonluk 1 milyon dolarlık banknot Türkiye'de bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

ABD merkez bankası sınırlı sayıda basıyor! Bakın nereden çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan takside arama yapan jandarma, müşterilerden birinin üzerinde ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından 18 Nisan günü Edremit ilçesine doğru giden bir taksiyi durdurdu. Jandarma araçta ve sürücü ile yolcuların üzerinde arama yaptı. Aramalarda ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amaçlı sınırlı sayıda basılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Şüpheliler Z.S., ve C.S. gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesi’nde yapılan incelemede banknotun gerçek olduğunun tespit edildiği bildirildi. (DHA)

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