ABD Merkez Bankası varlık alım hızını azaltacağını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) pandemi sürecinde ekonomiye sürdüğü milyarlarca doları nasıl geri çekeceğine dair planlarını netleştiriyor.

Fed'in bu ayki varlık alımının 15 milyar dolar azalacağı duyuruldu.

Fed bu akşam açıkladığı kararında faizleri de yüzde 0 ile 0,25 aralığında serbest bıraktı.

Covid-19 pandemisi başladığından beri Fed her ay 120 milyar dolarlık varlık alımı yapıyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell yılın geri kalanında ekonomik büyümenin hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan faiz artırımı konusunda "sabırlı olabileceklerini" açıkladı.

ABD'de aşılamanın ilerlemesiyle birlikte işletmelerin açılması, ekonominin büyüme hızını artırdı.

Fakat tedarik zincirindeki sorunlar ve iş gücü eksikliği, iş yerlerinin artan talebe yetişmesini zorlaştırıyor.

Ülkede enflasyon da Eylül ayında yüzde 4,4 ile 30 yılın zirvesine çıktı.

Powell bunun yüzde 2'lik hedefin çok üzerinde olduğunu, bazı sektörlerdeki fiyat artışlarının önemli boyutta olduğunu söyledi.

Merkez bankaları artan enflasyonla mücadele etmek için genellikle faiz oranını artırıp talebi düşürmeyi hedefliyor.

Fakat Powell bu fiyat artışlarının geçici olduğu yönündeki görüşünü yineledi ve yüksek enflasyonun önümüzdeki yılın ilk yarısında devam ettikten sonra üçüncü ve dördüncü çeyrekte düşeceğini belirtti.

Çok sayıda ürünün limanlarda takılı kalması, otomotiv dahil pek çok sektörü etkileyen çip kıtlığı ve ağır vasıta sürücüsü sayısının yetersiz kalması nedeniyle ABD'lilerin gıda, inşaat malzemeleri, ikinci el araçlar, sarf malzemeleri ve mobilya gibi ürünlere ödedikleri fiyatlar arttı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Pazarlar Komitesi, varlık alımının her ay aynı miktarda azaltılarak Temmuz 2022 itibarıyla sonlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Powell bu takvimin ekonominin ihtiyaçlarına göre değiştirilebileceğini, faiz artırımının ancak o noktadan sonra mümkün olacağını belirtti.

Goldman Sachs bankasının maktrostratejisti Gurpreet Gill, açıklanan planların piyasaların beklentisiyle uyumlu olduğunu fakat sonuçlarının ne olacağının henüz tam olarak kestirilemediğini söyledi:

"Pandeminin seyri, enflasyon, enflasyon beklentisi veya maaşlardaki artış bu politikalarda değişikliğe yol açabilir."

Principal Global Investors adlı varlık yönetim şirketinin küresel baş stratejisti Seema Shah ise "Fed tedarik zincirlerindeki sıkıntıları kontrol edemiyor. Bu yüzden enflasyon tam olarak Fed'in kontrolünde değil" dedi ve ekledi:

"Enflasyon daha uzun süre yüksek kalacak, enflasyon beklentileri de artıyor.

"Fed'in faizleri uzun süre düşük tutarak başarabilecekleri kısıtlı."

Powell'ın dört yıllık Fed başkanlığı süresi Şubat ayında dolacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Şubat'a kadar Powell'ı tekrar atayıp atamayacağı konusunda karar vermesi gerekiyor.

Geleneksel olarak ABD başkanları Fed başkanlarını değiştirmiyor.

Fakat Demokrat Parti'nin sol kanadındaki bazı siyasetçiler, ABD Başkanı Trump'ın bu geleneği ihlal ederek eski Fed Başkanı Janet Yellen yerine atanan Powell'ı değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

