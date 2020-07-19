HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak basınında yer alan habere göre, hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarındaki toprak araziye 3 adet katyuşa roketi düştü. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yaşanmazken, saldırı sonrası siren seslerinin yükseldiği bildirildi.

30'DAN FAZLA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in Ocak ayında Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede ABD askeri üsleri ve misyonlarına yönelik 30’dan fazla roketli saldırı düzenlendi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı varAfrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Yarın başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Yarın başlıyor

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
ABD'de maskesiz sokağa çıkan genç ailesine koronavirüs bulaştırdı

ABD'de ibretlik olay! Maskesiz sokağa çıktı...

Afrin'de bombalı saldırı! 13 kişi yaralandı

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.