ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak basınında yer alan habere göre, hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarındaki toprak araziye 3 adet katyuşa roketi düştü. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yaşanmazken, saldırı sonrası siren seslerinin yükseldiği bildirildi.

30'DAN FAZLA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in Ocak ayında Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede ABD askeri üsleri ve misyonlarına yönelik 30’dan fazla roketli saldırı düzenlendi. (İHA)

