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ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 nedeniyle halktan evde kalmaları istendi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 00:12 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington DC'de, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kalın" talimatı verildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 nedeniyle halktan evde kalmaları istendi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Mesajımız net: Evde kalın. Evde kalmak, kendinizi, ailenizi ve yaşadığınız toplumu Kovid-19'tan korumak ve bu hastalığın yayılışını yavaşlatmak için en etkili yöntem." değerlendirmesinde bulundu.

Bowser, zaruri olarak görülen gıda ve sağlık gibi sektör çalışanlarının bu talimattan muaf olacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu talimatı kasıtlı olarak ihlal ettiği belirlenen kişiler 90 güne kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek.

MARYLAND VE VİRGİNİA DA "EVDE KALIN" TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan gün içerisinde Maryland Valisi Larry Hogan da başkent Washington DC ve çevresinin Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunarak, "evde kalın" talimatı vermişti.

Logan'ın ardından Virginia Valisi Ralph Northam da aynı adımı atmıştı.

"DMV area" olarak nitelendirilen bölgede, Maryland'da 1414, Washington DC'de 405 ve Virginia'da 1021 olmak üzere toplam 2 bin 840 vaka bulunuyor. Bölgede virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.

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