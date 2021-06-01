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  4. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek

01.06.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Linda Thomas Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

(AA)

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