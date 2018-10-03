ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü

ABD askerlerini taşıyan C-130J Super Hercules tipi uçağının Afganistan'da düştüğü iddia edildi.

Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre, kazada en az 11 kişinin öldüğü ifade edildi. Ancak Rus sitesi, daha sonra yaptığı bu haberi yayından kaldırdı.

