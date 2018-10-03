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ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerine ait US C-130J tipi askeri uçak Afganistan'da düştüğü iddia edildi. İlk gelen bilgilere göre 11 ölü var. Ancak haberi son dakika geçen Rus haber ajansı Sputnik, bu haberini daha sonra kaldırdı.

ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü

ABD askerlerini taşıyan C-130J Super Hercules tipi uçağının Afganistan'da düştüğü iddia edildi.

Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre, kazada en az 11 kişinin öldüğü ifade edildi. Ancak Rus sitesi, daha sonra yaptığı bu haberi yayından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD C-130J Super Hercules uçak Afganistan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
insan ölüyor şimdi buna bizim millet sevinir Atatürk ne demişti yurtta SULH cihanda SULH ama sonuç zamlara tehditlere devam ver mehteri
beter olsunlar serefsizler
Yanında birkaç sıfırlıları da bekleriz :)
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