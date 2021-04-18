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ABD'nin en yaşlısıydı! Hester Ford hayatını kaybetti

18.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 116 yaşındaki Hester Ford, hayatını kaybetti. Ford, ülkenin en yaşlı insanı olarak biliniyordu. Ford'un 14 çocuğu, 48 torunu, 108 tane de torununun çocuğu olduğu biliniyordu.

ABD'nin en yaşlısıydı! Hester Ford hayatını kaybetti

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ford’un 1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı. ABD medyası, Ford’un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi. Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldğını ifade etti. ABD Gerontoloji Araştırma Grubu geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti.

EVİNDE SEVDİKLERİNİN YANINDA ÖLDÜ

Ford’un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.

DHA

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