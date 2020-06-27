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ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

27.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

ABD'nin güney eyaletlerinin normalleşme sürecini başlattığı dönemde, Florida eyaletinde günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı. Cuma günü 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da da Cumartesi günü 9 bin 500 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Teksas ve Arizona'da da normalleşme adımları geri alınıyor.

ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

ABD'nin güney eyaletlerinin normalleşme sürecini başlattığı dönemde, Florida eyaletinde günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı.

Cuma günü 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da da Cumartesi günü 9 bin 500 kişiye Covid-19 tanısı kondu.

Vakalardaki artış nedeniyle eyalet yetkilileri iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.

ABD'nin genelinde ise resmi vaka sayılarının bu hafta sonu 2,5 milyonu geçmesi bekleniyor.

Ülke genelinde salgının başından bu yana toplam 125 bin koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

FLORIDA EYALETİNDE NELER OLUYOR?

Florida'da da şu ana kadar toplam 132,000 vaka kaydedildi. 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Güney ve batı eyaletlerinin birçoğu da normalleşme süreci başladığından beri rekor vaka artışları bildiriyor. Son haftalarda başka bölgelerden bu eyaletlere insanların akın etmesinin vaka sayısındaki artışta etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.

Teksas, Florida ve Arizona eyaletleri normalleşme planlarını geçici bir süre daha durduracaklarını açıkladı.

Cuma günü Florida Valisi Ron DeSantis de yeni tedbirleri açıkladı. Miami Herald gazetesinin haberine göre bu kurallar arasında eyalette bulunan barlarda alkol servisinin durdurulması yer alıyor. Fakat bu kuralların restoranlar için geçerli olup olmadığı belli değil.

Rekor vaka artışı gören bir diğer eyalet Teksas'ta ise Vali Greg Abbott barların kapanması gerektiğini söyledi. Restoran kapasiteleri ise yarıya düşürüldü.

Teksas'ta son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 10'u pozitif çıktı

ABD'DE GENEL DURUM NASIL?

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 26 Haziran'da ABD'de de toplam vaka sayısı 2 milyon 483 bin 516'ya ulaştığı. Ülke genelindeki günlük vaka artışının 40 bin'e yükseldi.

Yaygın Covid-19 testleri bazı bölgelerde vaka artışını yavaşlatmış olsa da diğer bölgelerde virüsün yayılımı hızlanıyor.

Sağlık uzmanları gerçek vaka sayısının açıklanandan 10 kat daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 20 milyon Amerikalının enfekte olmuş olabileceğini söylüyor.

CDC'nin başkanı Dr Robert Redfield, özellikle güney ve batı eyaletlerinde görülen vaka artışlarının gençlerdeki Covid-19 pozitif tanılardan kaynaklandığını belirtti.

Beyaz Saray ise salgının ülke genelinde dengede tutulduğunu savundu.

Koronavirüs

FAUCI: ABD'NİN CİDDİ BİR SORUNU VAR

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ise ülkede 'durumun ciddi' olduğu görüşünde.

İki ay sonra ilk Beyaz Saray brifinginde konuşan Dr. Fauci özellikle belirli bölgelerdeki vaka sayılarındaki artışın "tedbir ve kısıtlamaların belki biraz fazla erken kaldırılmasına" ve insanların kurallara uymaması'na bağlı olabileceğini dile getirdi.

Fauci "İnsanlar başkalarına hastalık bulaştırıyor. Bir süre sonra siz de savunmasız birine bulaştıracaksınız" diye konuştu.

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