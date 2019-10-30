‘ABD’nin kahramanına’ Trump’tan madalya

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü duyurmuştu.. Trump o gün yaptığı açıklamada operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Trump sosyal medya hesabından yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı.

Trump köpekle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!"

Donald Trump ABD'nin gündemine oturan köpekle ilgili bir paylaşımda daha bulundu. Trump, 'ABD'nin kahramanı' başlığıyla operasyonda yer alan köpeğe madalya taktığı anın fotoğrafını paylaştı.



