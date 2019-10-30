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‘ABD’nin kahramanına’ Trump’tan madalya

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

Donald Trump pazar günü Bağdadi’nin öldüğünün tüm dünyaya duyurmuştu. Trump’ın operasyon sırasında yaralanan köpekle ilgili sözleri sosyal medyada büyük yer bulmuştu. Trump Twitter’dan ‘ABD’nin kahramanı’ yazarak köpeğe madalya taktığı anın fotoğrafını paylaştı.

‘ABD’nin kahramanına’ Trump’tan madalya

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü duyurmuştu.. Trump o gün yaptığı açıklamada operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Trump sosyal medya hesabından yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı.

Trump köpekle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!"

Donald Trump ABD'nin gündemine oturan köpekle ilgili bir paylaşımda daha bulundu. Trump, 'ABD'nin kahramanı' başlığıyla operasyonda yer alan köpeğe madalya taktığı anın fotoğrafını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Bağdadi ABD’nin kahramanı

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