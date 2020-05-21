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ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.

ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.

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