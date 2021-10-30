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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 6 yılın ardından ilk idam! Zehirli karışım verildikten sonra...

30.10.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 6 yıl sonra ilk kez bir mahkum idam edilirken, mahkumun zehirli karışım enjekte edilmesinin ardından olağandışı bir şekilde kustuğu bildirildi. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi kuruluşundan Robert Dunham, idam sırasında istifra etmenin olağandışı olduğunu söyledi. Grant'i temsil eden avukatlardan biri olan Dale Baich de infazı "sorunlu" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 6 yılın ardından ilk idam! Zehirli karışım verildikten sonra...

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 6 yılın ardından ilk kez idam cezası uygulandı. En son 2015’te bir mahkumun idam edildiği eyalette 60 yaşındaki John Marion Grant adlı mahkum zehirli iğneyle infaz edildi.

Bir cezaevi kafeteryası çalışanını 1998 yılında öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığı belirtilen Grant’in zehirli karışımın ilk bileşeni midazolam enjekte edilmesinin ardından olağandışı bir şekilde kustuğu bildirildi. Diğer 2 enjeksiyonun da tamamlanmasından 15 dakika sonra bilincini kaybettiği ifade edilen Grant’in, 6 dakika sonra yerel saatle 16.21'de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Böylece Oklahoma'da, yanlış ilaç nedeniyle iptal edilen bir idam cezası da dahil olmak üzere toplam 3 başarısız girişimden bu yana ilk infaz gerçekleştirilmiş oldu.

Öte yandan, Ölüm Cezası Bilgi Merkezi kuruluşundan Robert Dunham, idam sırasında istifra etmenin olağandışı olduğunu söyledi. Grant'i temsil eden avukatlardan biri olan Dale Baich de infazı "sorunlu" olarak nitelendirdi. Baich, "Eyalette sorunlu ölümcül enjeksiyon protokolünü ele almak için şubat ayında mahkemeye çıkana kadar daha fazla infaz olmamalı” diye konuştu.

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Oklahoma Ceza Dairesi ise Grant'in infazının protokollere uygun olarak ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

İDAM CEZASINA 1999'DA ÇARPTIRILDI

Çok sayıda silahlı soygun nedeniyle 130 yıllık hapis cezasına çarptırılan Grant, cezasını çekmek için girdiği cezaevinde kafeterya görevlisi Gay Carter’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Bunun üzerine 1999 yılında Grant’e idam cezası verilmişti.

DAHA ÖNCE DE SORUN YAŞANMIŞTI

Oklahoma'da 19 yaşındaki bir kızı öldürdüğü için idam cezası verilen Clayton Lockett'in Nisan 2014'teki infazı da tam bir işkenceye dönüşmüştü. Oklahoma Eyalet Hapishanesi’nde zehirli karışımın enjekte edildiği Lockett tam 43 dakika can çekiştikten sonra ölmüştü. Söz konusu olay, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

(İHA)

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