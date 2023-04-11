HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgeleri sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

ABD'nin Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgeleri sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

11.04.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölge ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. Savaş ile ilgili ABD'nin gizli askeri belgeleri sızdı. O belgelere göre Putin'in savaş uçakları hava üstünlüğünü tamamen kazanacak ve Ukrayna'nın savunması tükenecek. Bunun için kritik tarih 23 Mayıs. Öte yandan Ukrayna'nın askeri malzeme stokları yardımın gelişinden daha hızlı tükeniyor. Bu da Rus uçaklarına saldırı için bir alan açıyor. Ukrayna'nın birkaç hafta dayanabileceği belirtildi.

ABD'nin Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgeleri sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna savaşına ait gizli askeri bilgiler içeren belgeleri sızdırıldı. O belgelere göre Ukrayna'nın durumu hiç iç açıcı değil. Tahminlere göre Ukrayna 2 ya da 3 saldırı dalgasına dayanabilecek güçte.

thumbs_b_c_8133e6568073d5b9215033001b1b43ac

DÜNYA KORKU İÇİNDE İZLİYOR

Dünya bir yılı aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini korku içinde izliyor. Moskova geri adım atmıyor, Kiev direnmeye devam ediyor. Ukrayna'dan gelen mesajlar; 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım konusunda taviz verilmiyor, savaşın kazanılacağı söyleniyor.

"TAMAMEN KAZANACAKLAR"

ABD'nin gizli raporları Ukrayna ve Zelenskiy'e soğuk duş etkisi yarattı. Sızan belgelere göre Putin'in savaş uçakları hava üstünlüğünü tamamen kazanacak ve Ukrayna'nın savunması tükenecek. Bu gerçekleşirse Kiev yönetimi, cephe hattındaki birliklerini hava saldırılarına karşı koruyamayacak. Bunun için ise kritik tarih 23 Mayıs.

thumbs_b_c_772671fc8f6e2f9ed6e35ccb048b948e

"2 MAYIS'TA ÇÖKECEK"

23 Şubat tarihli ve 'gizli' ibaresi bulunan bir belgede ise Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemi de Rusların saldırıları nedeniyle 2 Mayıs'ta çökecek.

"BİRKAÇ HAFTA DAYANABİLİR"

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım göndermişti. Askeri uzmanlara göre bu yardım yeterli olmayacak. Ukrayna'nın stokları yardımın gelişinden daha hızlı tükeniyor. Bu da Rus uçaklarına saldırı için bir alan açıyor. Ukrayna'nın birkaç hafta dayanabileceği belirtildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da başörtüsü için yeni karar! "15 Nisan'dan itibaren..."İran'da başörtüsü için yeni karar! "15 Nisan'dan itibaren..."
6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştuTacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

İlginizi Çekebilir

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.