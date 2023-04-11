ABD'nin Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgeleri sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna savaşına ait gizli askeri bilgiler içeren belgeleri sızdırıldı. O belgelere göre Ukrayna'nın durumu hiç iç açıcı değil. Tahminlere göre Ukrayna 2 ya da 3 saldırı dalgasına dayanabilecek güçte.

DÜNYA KORKU İÇİNDE İZLİYOR

Dünya bir yılı aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini korku içinde izliyor. Moskova geri adım atmıyor, Kiev direnmeye devam ediyor. Ukrayna'dan gelen mesajlar; 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım konusunda taviz verilmiyor, savaşın kazanılacağı söyleniyor.

"TAMAMEN KAZANACAKLAR"

ABD'nin gizli raporları Ukrayna ve Zelenskiy'e soğuk duş etkisi yarattı. Sızan belgelere göre Putin'in savaş uçakları hava üstünlüğünü tamamen kazanacak ve Ukrayna'nın savunması tükenecek. Bu gerçekleşirse Kiev yönetimi, cephe hattındaki birliklerini hava saldırılarına karşı koruyamayacak. Bunun için ise kritik tarih 23 Mayıs.

"2 MAYIS'TA ÇÖKECEK"

23 Şubat tarihli ve 'gizli' ibaresi bulunan bir belgede ise Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemi de Rusların saldırıları nedeniyle 2 Mayıs'ta çökecek.

"BİRKAÇ HAFTA DAYANABİLİR"

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım göndermişti. Askeri uzmanlara göre bu yardım yeterli olmayacak. Ukrayna'nın stokları yardımın gelişinden daha hızlı tükeniyor. Bu da Rus uçaklarına saldırı için bir alan açıyor. Ukrayna'nın birkaç hafta dayanabileceği belirtildi

