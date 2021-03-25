HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Utah eyaletindeki 'porno yasağı' tartışma yarattı

ABD'nin Utah eyaletindeki 'porno yasağı' tartışma yarattı

25.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Utah eyaleti valisi, akıllı telefonlarda pornografik içeriklerin otomatik olarak filtrelenmesinin öngörüldüğü bir yasa tasarısını imzaladı. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, ihlal edenleri para cezası bekliyor.

ABD'nin Utah eyaletindeki 'porno yasağı' tartışma yarattı

ABD'nin Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, akıllı telefonlarda pornografik içeriklerin erişiminin engellenmesini öngören bir yasa tasarısını imzaladı.

Yasanın bütün telefon ve tabletleri kapsayacağını açıklayan Vali Cox, çocukların yasaklı içeriklerden korunmasının amaçlandığını söyledi. Tasarı, bu ayın başlarında 19'a karşı 6 oyla Eyalet Senatosundan geçti.

Ancak, söz konusu tasarı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetişkin filmleri oyuncusu Cherie DeVille, çocukların pornografik içeriklerden korunmasının ebeveynlerin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek veto çağrısında bulundu. Deville ayrıca, şiddet içerikli oyunlar ve TV içeriklerinin de çocuklar üzerinde olumsuz etkide bulunacağını hatırlatarak, yasa tasarısının pornografik içerikleri yasaklamasının 'mantıksız olduğunu' savundu.

Tasarıyı eleştiren bir diğer kuruluş olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın 'yasalara aykırı' olduğunu savundu ve eyalet milletvekillerini geçirdikleri yasaların 'anayasal etkilerinden kaçınmakla' suçladı.

Mevzuatı tanıtan Temsilci Susan Pulsipher ise, yasanın yalnızca 'iyi ebeveynliğe yardımcı olacak bir araç olduğunu' ve yetişkinlerin 'isterlerse filtreyi kendileri için kapatabileceklerini' söyledi.

Utah milletvekilleri, daha önce de hem basılı hem de çevrimiçi olarak müstehcen içerikler için uyarı etiketleri talep etmişler ve pornoyu 'halk sağlığı krizi' olarak tanımlamışlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Merkel'den önemli Türkiye açıklamasıMerkel'den önemli Türkiye açıklaması
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
porno

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

ABD’de huzurevine geyik operasyonu

Huzurevine geyik operasyonu!

Somali'de BM binasına havan topu saldırısı!

Somali'de BM binasına havan topu saldırısı!

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi! Dişlerini çıkardı, hızlıca fırladı

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi!

Son Dakika: Merkel'den önemli Türkiye açıklaması

Merkel'den önemli Türkiye açıklaması

Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

Güneyde bir ilk! ABD'nin Virginia eyaletinde idam kaldırıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde idam kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.