ABD'nin Utah eyaletindeki 'porno yasağı' tartışma yarattı

ABD'nin Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, akıllı telefonlarda pornografik içeriklerin erişiminin engellenmesini öngören bir yasa tasarısını imzaladı.

Yasanın bütün telefon ve tabletleri kapsayacağını açıklayan Vali Cox, çocukların yasaklı içeriklerden korunmasının amaçlandığını söyledi. Tasarı, bu ayın başlarında 19'a karşı 6 oyla Eyalet Senatosundan geçti.

Ancak, söz konusu tasarı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetişkin filmleri oyuncusu Cherie DeVille, çocukların pornografik içeriklerden korunmasının ebeveynlerin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek veto çağrısında bulundu. Deville ayrıca, şiddet içerikli oyunlar ve TV içeriklerinin de çocuklar üzerinde olumsuz etkide bulunacağını hatırlatarak, yasa tasarısının pornografik içerikleri yasaklamasının 'mantıksız olduğunu' savundu.

Tasarıyı eleştiren bir diğer kuruluş olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın 'yasalara aykırı' olduğunu savundu ve eyalet milletvekillerini geçirdikleri yasaların 'anayasal etkilerinden kaçınmakla' suçladı.

Mevzuatı tanıtan Temsilci Susan Pulsipher ise, yasanın yalnızca 'iyi ebeveynliğe yardımcı olacak bir araç olduğunu' ve yetişkinlerin 'isterlerse filtreyi kendileri için kapatabileceklerini' söyledi.

Utah milletvekilleri, daha önce de hem basılı hem de çevrimiçi olarak müstehcen içerikler için uyarı etiketleri talep etmişler ve pornoyu 'halk sağlığı krizi' olarak tanımlamışlardı.

