ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris ABD halkına seslendi. Harris'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD için yeni bir devir başlattınız. Daha önce olmadığı kadar çok insanı demokratik sürece kattığınız için çok teşekkürler.

"HAYAL KURUN"

Bu makamdaki ilk kadın olabilirim ama son kadın olmayacağım kesin. Çünkü bu gece beni izleyen her küçük kız, bu ülkenin bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor. Cinsiyetiniz ne olursa olsun ülkeniz size bir mesaj verdi: Hayal kurun."

"BU ULUSUN ÇOCUKLARI KONUŞTU"

Harris daha sonra ABD'nin seçilen yeni Başkanı Biden'i sahneye davet etti. Biden'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"Bu ulusun çocukları konuştu ve bize inandırıc bir zafer verdiler. Bugüne kadar alınmış en yüksek oy oranı, 74 milyon oy ile seçildik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, bu ulusun şehirlerinde umudu verdiniz.

Ben insanları bölmeye değil birleştirmeye çalışacağım.

Ben aslında bu makama yeniden ABD'yi inşa etmek, orta sınıfı yeniden ayağa kaldırmak, birleştirici olmak için çalışacağım. Milyonlarca Amerikalı bu vizyona oy verdi.