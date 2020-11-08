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ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 04:32 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD halkına sesleniyor.

ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris ABD halkına seslendi. Harris'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD için yeni bir devir başlattınız. Daha önce olmadığı kadar çok insanı demokratik sürece kattığınız için çok teşekkürler.

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"HAYAL KURUN"

Bu makamdaki ilk kadın olabilirim ama son kadın olmayacağım kesin. Çünkü bu gece beni izleyen her küçük kız, bu ülkenin bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor. Cinsiyetiniz ne olursa olsun ülkeniz size bir mesaj verdi: Hayal kurun."

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"BU ULUSUN ÇOCUKLARI KONUŞTU"

Harris daha sonra ABD'nin seçilen yeni Başkanı Biden'i sahneye davet etti. Biden'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"Bu ulusun çocukları konuştu ve bize inandırıc bir zafer verdiler. Bugüne kadar alınmış en yüksek oy oranı, 74 milyon oy ile seçildik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, bu ulusun şehirlerinde umudu verdiniz.

Ben insanları bölmeye değil birleştirmeye çalışacağım.

Ben aslında bu makama yeniden ABD'yi inşa etmek, orta sınıfı yeniden ayağa kaldırmak, birleştirici olmak için çalışacağım. Milyonlarca Amerikalı bu vizyona oy verdi.

"ABD YÖNÜNÜ YENİDEN ADALETE DOĞRU DÖNDÜ"

Muhteşem bir başkan yardımcısı ile çalışmaktan onur duyacağım. İlk Asya-Afrikalı Başkan Yardımcısı ile. Bana ABD'de bunun mümkün olmadığını söylemeyin. Bunu bu gece yeniden hatırladık. ABD yönünü yeniden adalete doğru döndü.

Sandıkta çalışmış tüm gönüllü arkadaşlarımız, tüm ulusun özel teşekkrülerini hak ediyorsunuz.

Sizlere her şeyi borçluyum."

AYRINTILAR GELECEK...

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