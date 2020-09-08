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ABD ordusu üs güvenliği için 'robot köpekleri' test etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri, birçok dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ni denerken karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" de test etti.

ABD ordusu üs güvenliği için 'robot köpekleri' test etti

ABD Hava Kuvvetleri, farklı bölgelerde bulunan Amerikan kuvvetleri arasında gerçek zamanlı veri toplama ve paylaşma ağı sağlayacak Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ne yönelik test yaptı.

Rus seyir füzelerinin taklitlerini tespit etme ve havada vurma denemelerinin yapıldığı testte 5G, 4G, bulut bilgi işlem sistemleri, yapay zeka gibi birçok yeni teknoloji kullanılarak gerçek zamanlı veri dolaşımı denendi.

60 takımın katıldığı test, 70 farklı bölgede icra edildi.

Testin Nevada'nın Nellis Hava Üssü'ndeki ayağında ise 'robot köpekler' olarak bilinen ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar da test edildi.

Şirketin 'Vision 60' tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi birçok görev icra etmek üzere Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin parçası olarak geliştiriliyor.

Köpeğin ergonomik yapısına yakın bir tasarıma sahip robotun, dijital veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da daha önce kullanılan insansız kara araçlarına göre daha gelişmiş olduğu belirtiliyor.

Pentagon, söz konusu Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi için 5 yıl içinde 3,3 milyar dolar harcamayı planlıyor.

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