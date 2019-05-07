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ABD ordusundan İran iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:44 | Son Güncelleme

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban: - “Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son zamanlarda İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık emareler görmesi üzerine kuvvet talebinde bulundu” - “İran rejimini, ordusunu, İran Devrim Muhafızlarını ve uzantılarını yakından izliyoruz ve ABD güçlerini ve menfaatlerini savunmak için iyi konumlanmış durumdayız”

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, İran ordusu ve İran destekli güçlerin, Orta Doğu’da, ABD askerlerine saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

“USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile bir bombardıman görev grubunun Orta Doğu’ya sevk edilmesine ilişkin sorulara, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) yazılı yanıt verdi.

Lincoln uçak gemisi ve bombardıman görev grubunun bölgeye sevk edilmesinin CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie’nin talebi üzerine ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın onayıyla yapıldığını belirten CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, “Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son zamanlarda İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık emareler görmesi üzerine kuvvet talebinde bulundu.” açıklamasında bulundu.

Uçak gemisi grubunun bölgeye sevkinin sadece ABD asker ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu ifade eden Urban, “bilgi kaynaklarını” ve “bilgilerin elde edilme yöntemlerini” gerekçe göstererek İran’ın saldırı hazırlığına ilişkin detaylara girmekten kaçındı.

Urban, Irak’ta ABD askerlerine yönelik bir tehdit söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, CENTCOM’un İran rejiminden kaynaklanan birçok ciddi saldırı dalgasını takip ettiğini savundu.

Bölgeye yapılan sevkiyatın tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Urban, “İran rejimini, ordusunu, İran Devrim Muhafızlarını ve uzantılarını yakından izliyoruz ve ABD güçlerini ve menfaatlerini savunmak için iyi konumlanmış durumdayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Urban, bombardıman görev gücüne ilişkin ise ABD Hava Kuvvetlerine bağlı ve nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 tipi bombardıman uçaklarının bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Diğer taraftan EUCOM sözcüsü Yarbay Joe Hontz, Lincoln uçak gemisinin beraberindeki gemilerle Avrupa’da Hırvatistan olmak üzere birkaç liman ziyareti planının da söz konusu sevkiyatla iptal edildiğini belirtti.

Hontz, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunda, Abraham Lincoln uçak gemisinin yanı sıra 7’nci Uçak Gemisi Hava Filosu, bir güdümlü füze kruvazörü ve 4 muhrip gemisinin bulunduğunu kaydetti.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu, bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada, uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.

Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

- İstihbarat İsrail'den

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, İsrail istihbaratının ABD'ye İran'ın bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia ediliyor.

İsrail istihbaratının iki hafta önce Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında İran'ın muhtemel birkaç planını Amerikan yönetimine aktardığı belirtilirken, İran'ın, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırabileceği bilgisinin verildiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CENTCOM EUCOM İRAN

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