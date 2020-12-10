HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

10.12.2020 21:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, uçuşun, ABD'nin bölgesel askeri ortaklarına bağlılığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşla ilgili ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir." dedi.

Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilirReuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." ifadelerini kullandı.

ABD, geçen haftalarda da Orta Doğu üzerinden benzer bir uçuş icra etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Trump'tan İsrail için yeni adım!Trump'tan İsrail için yeni adım!
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri kurtarma paketinde uzlaştı

Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri kurtarma paketinde uzlaştı

Trump: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki için anlaştı

Trump'tan İsrail için yeni adım!

Avrupa İlaç Ajansı: Pfizer ve BioNTech’in Kovid-19 aşısı adayının verisi çok sağlam

Avrupa İlaç Ajansı: Pfizer ve BioNTech’in Kovid-19 aşısı adayının verisi çok sağlam

Rusya’da 150 binden fazla kişi koronavirüs aşısı oldu

Rusya’da 150 binden fazla kişi koronavirüs aşısı oldu

Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.