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ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Yıllarca Pakistan'a (yıllık) 1,3 milyar dolar yardım yaptık. Sorun şu ki o zaman Pakistan bizim için bir şey yapmıyordu. 1,5 yıl önce buna bir son verdim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Pakistan'la daha iyi ilişkilerimiz var ve bu bahsettiğimiz yardım duruma göre (Pakistan'a) geri dönebilir" - "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke" - "İki hafta önce Başbakan Modi ile beraberdim. Bu konuyu (Keşmir) da konuştuk. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, arabulucu olabilirim.' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı" - Pakistan Başbakanı İmran Han: - "ABD, Keşmir konusunda bizimle Hindistan'ı bir araya getirme konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Umuyorum Başkan Trump bu sürece destek verir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hem Afganistan konusunda hem de ikili ilişkilerde Pakistan'la yeni bir sayfa açmak üzere olduklarını kaydederek, "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren basınla soru-cevap bölümünde iki lider, ağırlıklı olarak ABD-Pakistan ilişkilerinin bundan sonra daha iyi olması yönündeki çabalara vurgu yaptı.

Pakistan'ın bugüne kadar ABD'ye birçok konuda yardımcı olmadığını savunan Trump, kendinden önceki Amerikalı ve Han'dan önceki Pakistanlı liderlerin hatalarından dolayı ilişkilerin bu noktaya geldiğini ifade etti.

- "Yardımlar geri dönebilir"

Trump, geçen yıl ABD'nin Pakistan'a askeri yardımlarını kesmesiyle ilgili olarak, "Yıllarca Pakistan'a (yıllık) 1,3 milyar dolar yardım yaptık. Sorun şu ki o zaman Pakistan bizim için bir şey yapmıyordu. Bu (İmran Han'ı kastederek) sizden önceydi. 1, 5 yıl önce buna bir son verdim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Pakistan'la daha iyi ilişkilerimiz var ve bu bahsettiğimiz yardım duruma göre (Pakistan'a) geri dönebilir. Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da." değerlendirmesini yaptı.

- "Keşmir konusunda arabulucu olabilirim"

Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde de rol oynayabileceğini belirten Trump, "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, arabulucu olabilirim.' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı." şeklinde konuştu.

Amerikan Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut seviyesinin son derece yetersiz olduğunu ve ticari hacmin çok daha üst seviyelere çıkarılabileceğine vurgu yaparak, "Şu ankinin 10 katı, 20 katı ticari ilişkimiz olabilir. Pakistan'ın ciddi bir potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı.

Trump, bir gün Pakistan'ı ziyaret etmekten memnun olacağını da sözlerine ekledi.

- "ABD, Pakistan için hayati derecede önemli"

Öte yandan Pakistan Başbakanı Han ise ABD'nin Pakistan için hayati derecede önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve yeni dönemde bu ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki "sorunlu" ilişkilerin iyileştirilmesinde ABD'nin katkısını önemsediklerini ifade ederek, Trump'ın bu konudaki "ara bulucu" rolünün önemli olacağını söyledi.

Başbakan Han Keşmir konusuyla ilgili olarak da "ABD, Keşmir konusunda, bizimle Hindistan'ı bir araya getirme konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Bana sorarsanız biz bu konunun çözüme kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat maalesef henüz bir noktaya ulaşılmış değil. Umuyorum Başkan Trump bu sürece destek verir." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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