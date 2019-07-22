ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hem Afganistan konusunda hem de ikili ilişkilerde Pakistan'la yeni bir sayfa açmak üzere olduklarını kaydederek, "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren basınla soru-cevap bölümünde iki lider, ağırlıklı olarak ABD-Pakistan ilişkilerinin bundan sonra daha iyi olması yönündeki çabalara vurgu yaptı.

Pakistan'ın bugüne kadar ABD'ye birçok konuda yardımcı olmadığını savunan Trump, kendinden önceki Amerikalı ve Han'dan önceki Pakistanlı liderlerin hatalarından dolayı ilişkilerin bu noktaya geldiğini ifade etti.

- "Yardımlar geri dönebilir"

Trump, geçen yıl ABD'nin Pakistan'a askeri yardımlarını kesmesiyle ilgili olarak, "Yıllarca Pakistan'a (yıllık) 1,3 milyar dolar yardım yaptık. Sorun şu ki o zaman Pakistan bizim için bir şey yapmıyordu. Bu (İmran Han'ı kastederek) sizden önceydi. 1, 5 yıl önce buna bir son verdim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Pakistan'la daha iyi ilişkilerimiz var ve bu bahsettiğimiz yardım duruma göre (Pakistan'a) geri dönebilir. Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da." değerlendirmesini yaptı.