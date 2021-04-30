HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD polisi robot köpek kullanımına son verdi!

ABD polisi robot köpek kullanımına son verdi!

30.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek ‘Digidog’u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

ABD polisi robot köpek kullanımına son verdi!

NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Miller, Digidog'un 'ucuz bir propagandaya' kurban gittiğini belirterek, "Buna şimdilik, bir politika zayiatı diyebiliriz. Ona Lassie adını vermeliydik" sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını ifade ederek robotun kullanılmasını kınamıştı.

Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşlediRus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
polis

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.