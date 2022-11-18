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ABD resmen duyurdu! Nijerya'ya 20 milyon dolar iade edildi

18.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde Nijerya'dan yurt dışına kaçırılan 20 milyon dolardan fazla parayı daha ülkeye iade etti.

ABD resmen duyurdu! Nijerya'ya 20 milyon dolar iade edildi

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında, Nijerya hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan paralardan 20,6 milyon doların iade edildiği belirtildi.

ABD'nin Nijerya'ya yaptığı iadenin, iki ülke arasındaki "iade anlaşması"na uygun olduğuna işaret edilen açıklamada, "Müsadere edilen varlıklar, 17 Kasım 1993'te askeri darbeyle Nijerya'da Devlet Başkanı olan General Abacha'nın askeri rejimi sırasında ve sonrasında aklanan yolsuzluk paralarını temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Abacha döneminde ülkeden kaçırılan paraların geri gönderilmesi için 23 Ağustos'ta Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami ile ABD'nin Abuja Büyükelçisi Mary Leonard anlaşmaya imza atmıştı.

ABD, 2020'de Nijerya hükümetine Abacha döneminde ülkeden kaçırılan 311,7 milyon doları iade etmişti.

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AFRİKA'NIN EN AÇGÖZLÜ DİKTATÖRÜ

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yıllarında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı, Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" olarak tanınıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. (AA)

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