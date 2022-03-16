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ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

16.03.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'ye ait USS Forrest Sherman savaş gemisi Baltık Denizi'ne girerek İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Frihamnen Limanı'na demir attı. Öte yandan Baltık'a giren ABD savaş gemisi Rus donanması tarafından takibe alındı.

ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

ABD donanmasına ait nükleer başlıklı güdümlü füze taşıyabilen USS Forrest Sherman adlı savaş gemisinin, İsveç'in başkenti Stockholm'de Frihamnen Limanı'na demir attığı bildirildi.

İsveç Silahlı Kuvvetleri Basın Sözcüsü Jonas Olsson, geminin Baltık Denizi'nde tatbikata katıldığını, daha sonra Stockholm'e geldiğini söyledi.

Tatbikatın gizliliği nedeniyle geminin neden Stockholm'de olduğunu açıklayamayacağını aktaran Olsson, geminin perşembeye kadar duracağını daha sonra ayrılacağını belirtti.

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Olsson, geminin Stockholm'den ayrıldıktan sonraki görevinin ne olduğunu bilmediğini sözlerine ekledi.

RUSYA YAKIN TAKİBE ALDI

Öte yandan Rusya resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rus Baltık Filosu güçleri tarafından Baltık Denizi'ne giren ABD donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Forrest Sherman adlı gemilerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Haberde, gemilerin 2 bin 500 kilometre menzile sahip nükleer yetenekli Tomahawk seyir füzeleri taşıyabildiğine işaret edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Rusya
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