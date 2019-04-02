ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Türkiye açıklaması:

Bir gazetecinin "Türkiye'nin S-400 almayıp bunun yerine Patriot alacağını mı bekliyorsunuz?" sorusuna ise Shanahan, "Onların Patriot ve F-35 bakımından doğru savunma ekipmanı almaları için mevcut sorunu çözebileceğimizi bekliyorum." yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birçok görüşme yaptığını hatırlatan Shanahan, "Gerçekten, stratejik ortağımızla bu durumu çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, "Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'lere ne olacak?" sorusuna "Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılıma güveniyorum." cevabını verdi.

Shanahan, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaagiin Enkhbold ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, "(Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'ler) Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılım teklifine güveniyorum" dedi.

- Pentagon F-35 ile ilgili sevkiyat ve faaliyetleri durdurmuştu

Pentagon dün Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon açıklamasında "Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe da Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı adayı Orgeneral Tod Wolters'ın adaylığının onaylanması için yapılan oturumda, "Dün, Luke Hava Üssünde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

Geçen hafta ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyordu.