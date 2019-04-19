ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin, "Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor." dedi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir ara gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki konulara ilişkin bir ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi:

"Kaydettim. Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor. Bu da o görüşmelerden biriydi herhangi bir not yok. Nerede tıkandık, nasıl çıkarız gibisinden bir şeydi ve ben şunu ifade ettim; biz pozisyonlardan ziyade menfaatlere odaklandık."