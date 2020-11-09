ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi

Berenberg Bank'ın strateji müdürü Ulrich Urbahn, yatırımcılara geçtiği analiz notunda, "Hisse piyasaları, ABD seçimlerine rahat bir nefes almış şekilde yanıt verdi. Bunun arkasında Biden'ın kazandığı, Kongre'nin ise iki parti arasında paylaşıldığı bir senaryonun statükonun devamına ancak siyasi tansiyonun azalmasına işaret etmesi yatıyor" dedi.

ABD vadeli piyasasında da hisse fiyatları yükseldi ve borsaların yukarı yönlü açılması bekleniyor.

Asya tarafında da Hong Kong borsası yüzde 1,18; Çin'in gösterge Şanghay endeksi de yüzde 1,86 artışla günü kapattı. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 2 artış kaydetti.

Asya ve Avrupa borsaları güne alımlarla başladı. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 1,5; Frankfurt DAX 30 endeksi yüzde 1,7 ve Paris CAC endeksi de yüzde 1,5 yükselişle açıldı.

ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanması küresel piyasalarda alımların görülmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Türk Lirası'nın daha da olumlu etkilenmesine yol açtı.

ABD'de Cumartesi günü belli olan sonuçlara göre Biden, 46'ncı başkan seçildi. Kongre tarafında da Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde bazı sandalyelerini kaybetmiş olsa da çoğunluğunu korudu.

Senato'da ise çoğunluğun kimde olacağı Georgia'da Ocak ayında yapılacak ikinci tur seçimlerle netleşecek. Georgia'daki iki sandalyeden birini alması, Cumhuriyetçi Parti'nin halinde çoğunluğunu sürdürmesi için yeterli.

Dolar değer kaybetti

Döviz tarafında ise doların değer kaybettiği görülüyor.

ABD'de seçimlerin ardından koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için üzerinde görüşmeler yürütülen teşvik paketine de son halinin verilip yürürlüğe sokulacağı beklentileri arttı.

Uzmanlar, ABD ekonomisini hem mali hem de finansal gevşetmenin beklediğini ve bunun sonucunda da faiz indirimleri ile harcamaların artması sonucunda doların uzun vadede değer kaybının süreceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

Dolar; euro, sterlin ve yen gibi gelişmekte olan para birimlerinin yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da değer yitiriyor.