ABD seçimlerinde son durum! ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? İşte Trump ve Biden'ın oy oranları

Associated Press'in tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, 14 eyalette seçimi önde tamamlayacağı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 10 eyalette seçimi kazanmış gözüküyor.

Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı.

05.30: 50 MİLYONA YAKIN OY SAYILDI

ABD seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandı. Şimdiye kadar sayılan oylar 50 milyona yaklaştı. ABD Başkanı Trump oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını aldı. Hem CNN, hem Fox tahminlerine göre şu anda Biden'ın daha fazla delegesi bulunuyor.

05.00 CUMHURİYETÇİ EYALETLERDE BİDEN SÜRPRİZİ

ABD'nin Cumhuriyetçi kalesi Texas'ta sandıkların yüzde 64'ü açıldı. Şimdiye kadar sayılan oylara göre Joe Biden oyların yüzde 51'ini aldı. Donald Trump ise yüzde 47.7'de kaldı.

Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor.

Ayrıca, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island ve Tennessee eyaletlerinde oy verme işlemi sonlandırıldı.

04.30: OHIO'DA BIDEN ÖNDE

ABD'de başkanların galip geldiği eyaletlerden Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oyların yüzde 56'sını aldı. Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor.