ABD seçimlerinde son durum! ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? İşte Trump ve Biden'ın oy oranları

ABD’de aylardır süren geri sayım bitti ve başkanlık seçimleri için kritik gün geldi. Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar; 07.00: TRUMP 16 EYALETİ GARANTİLEDİ Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı. 06.30: HARİTA KIRMIZIYA DÖNÜYOR ABD Başkanı Trump, geride başladığı Florida, Ohio, Texas ve Kansas'ta öne geçti. Trump'ın bu eyaletlerde oy sayısını artırmasıyla şimdiye kadar sayılan oylarda ABD eyaletlerinde Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızının ağırlığı arttı. 06.00: TRUMP 14, BIDEN 10 EYALETİ ALDI Associated Press'in tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, 14 eyalette seçimi önde tamamlayacağı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 10 eyalette seçimi kazanmış gözüküyor. AP'nin öngörüsüne göre Biden 131 delege çıkartırken, Trump'ın 92 delegesi bulunuyor. Sayılan oyların 62 milyona yükselmesiyle birlikte Texas ve Kansas'ta Cumhuriyetçiler sandıkta öne geçti.

05.30: 50 MİLYONA YAKIN OY SAYILDI ABD seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandı. Şimdiye kadar sayılan oylar 50 milyona yaklaştı. ABD Başkanı Trump oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını aldı. Hem CNN, hem Fox tahminlerine göre şu anda Biden'ın daha fazla delegesi bulunuyor. 05.00 CUMHURİYETÇİ EYALETLERDE BİDEN SÜRPRİZİ ABD'nin Cumhuriyetçi kalesi Texas'ta sandıkların yüzde 64'ü açıldı. Şimdiye kadar sayılan oylara göre Joe Biden oyların yüzde 51'ini aldı. Donald Trump ise yüzde 47.7'de kaldı. Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor. Ayrıca, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island ve Tennessee eyaletlerinde oy verme işlemi sonlandırıldı. 04.30: OHIO'DA BIDEN ÖNDE ABD'de başkanların galip geldiği eyaletlerden Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oyların yüzde 56'sını aldı. Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor.

04.00 FLORİDA BIÇAK SIRTI ABD'nin başkan belirleyen eyaletlerinden Florida'da sandıkların yüzde 80'i açıldı. Haritanın rengi her güncellemede bir mavi bir kırmızı oluyor. 03.30: TRUMP ÜÇ EYALETTE ÖNDE Hem Fox hem AP tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi. Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı. 03.00: İLK SONUÇLAR GELİYOR ABD'nin doğu kıyısındaki sandıkların çoğunluğu yerel saatle 19.00 (TSİ: 03.00) kapandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia ve Kentucky'de seçimi kazanması öngörülüyor. Demokrat aday Biden'ın Vermont'ta seçimi kazanması bekleniyor. Georgia, Indiana, Kentucky, Güney Carolina, Vermont ve Virginia'da oy verme işlemi sona erdi. ABD seçimleri dolar fiyatları... Dolar ne kadar? 4 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi? 02.27: SANDIKLAR KAPANMAYA BAŞLADI Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor. 02.16: TRUMP'TAN AÇIKLAMA ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Ülke genelinde durumumuz oldukça iyi gözüküyor. Teşekkürler" dedi.

02.08 FLORIDA ÇIKIŞ ANKETLERİ Florida'dan gelen çıkış anketlerine göre ABD Başkanı Trump önde. Florida, "salıncak eyalet" olarak ifade edilen seçim sonucunu değiştirebilecek bölgeler arasında yer alıyor. Çıkış anketi, oyunu kullanan vatandaşlara tercihlerinin sorulmasıyla elde edilen sonuçlardan oluşuyor. Biden'ın kampanya ekibinin Florida'da daha fazla Demokrat partilinin oy kullanması için çalışmalara devam ettiği belirtildi. 01.45: BIDEN'DAN AÇIKLAMA Demokratların adayı Joe Biden seçim gününü yollarda geçiriyor. Biden, "Halen çok şey yaşanıyor" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı. Başkan adayı, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi. 01.04: IVANKA TRUMP: SİZE İHTİYACIMIZ VAR Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, “Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var” çağrısında bulundu. 00.02: SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD'de yapılan seçimin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz belli değil. İlk sonuçlar Türkiye saatiyle 03.00'ten sonra gelmeye başlayacak. 2016 yılındaki seçimde Donald Trump, Türkiye saatiyle saat 10.00 civarında zafer konuşması yapmıştı.