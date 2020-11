ABD seçimlerinde son durum: Trump mı kazanacak Biden mı?

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Demokrat aday Biden, Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege), Maine (3 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'da oy sayımı devam ediyor.