ABD seçimlerinde son durum: Trump mı kazanacak Biden mı?

ABD'yi önümüzdeki dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım'da sandığa gitti. Oy sayımı günlerdir devam ederken, ülkede başkanın kim olacağı halen kesinleşmedi. Gelen son bilgilere göre Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olma ihtimali giderek yükseliyor. Trump'ın ekibi ise usulsüzlükler olduğunu iddia ederek mahkemelere başvuruyor. Kritik eyaletler olan Georgia, Kuzey Carolina, Nevada, Pensilvanya, Arizona ve Alaska'da yarış giderek kızışırken sayımlar devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Öte yandan Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. İşte seçimdeki son gelişmeler. Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA Delawere'de basın toplantısı düzenleyen Demokrat Parti Adayı Joe Biden, kritik eyaletlerde önde olduğunu ve başkanlığa yakın olduğunu söyledi. İşte Biden'ın açıklamaları: Zafer ilan etmek için burada değilim. Ancak sayılar bize bu yolda olduğumuzu gösteriyor. Net bir çoğunlukla kazanacağımı görebilirsiniz. 24 saat önce Pensilvanya'da gerideydik şimdi ilerdeyiz. Arizona ve Nevada'da öndeyiz. Nevada'da farkı ikiye katladık. 74 milyon oy aldık. ABD tarihindeki geçmiş tüm başkanlardan daha çok oy almış durumdayız. Donald Trump'ın üzerinde 4 milyonluk bir farkımız var. Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık. Seçim oylarının sayılması çok yavaş ilerliyor. Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri. Rekor sayıda her ırktan ve yaştan seçmen oylarını verdi. Bu seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek.

Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu Liderlerimizin görevi bu güçlü fikir ayrılıklarımızı bizi birleştirecek şekilde ortada buluşturmak, ulus için çalışmalı ve çatışma yerine sorunları çözmeye odaklanmak olmalı. Liderliğin ve siyasetçilerin görevi tüm vatandaşların haklarını iyileştirmek, bizi birleştirmek, düşman etmemektir. Kime oy verirseniz verin eminim ki 150 milyondan fazla seçmenin çoğu bu çatışmayı siyasetten atmak istediğimiz konusunda bizimle hem fikirdir. Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamız gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak. Geleceğimizi inşa etmek için çok büyük fırsata sahibiz. Kim olduğumuzu unutmayalım. Birlik olduğumuzda başaramadığımız hiçbir şey olmadı bugüne kadar. GEORGIA'DA BIDEN ÖNDE Trump'ın seçim sandıklarının açılmasından bu yana yarışı önde götürdüğü 16 delegelik Georgia’da, Biden cuma sabahı itibarıyla Trump'ı yaklaşık 1500 oy farkıyla geride bıraktı. Eyalette yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı ve Biden yüzde 0,022 gibi küçük bir oranla şu an önde bulunuyor. Eyalet yasalarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5’ten küçük olursa, yapılacak itiraz üzerine oyların tekrar sayılması gerekiyor. Nitekim, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yüzde 99 sayımı biten oyların tekrar sayılacağını açıkladı.

NEVADA KRİTİK EYALET HALİNE GELDİ 6 delegesi bulunan Nevada’da da yarışı kimin kazandığını ilan etmek için sayımın bir kaç gün daha devam edeceği belirtiliyor. Şu ana kadar 1,2 milyon oyun sayıldığı eyalette Biden yüzde 1’den daha az bir oranla Trump’ın önündeki konumunu koruyor. Biden ve Trump arasındaki oy farkı 11 binin üstünde görünen eyalette işlem görmeye devam eden oyların arasında teyid edilmeyi bekleyen Clark County’deki 60 bin civarında geçici oy pusulasıı var. Bu oylar, çoğunlukla seçmen tarafından seçim günü kayıt yaptırıp kullanıldığı için geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Eyalet yasalarına göre üzerinde 3 Kasım tarihli posta ile gönderilen oylar 10 Kasım tarihine kadar sayılabilecek. Bir zamanlar salıncak eyalet konumunda bulunan Nevada, en son George W. Bush’un kazandığı 2004 seçimlerinden bu yana Demokrat eyaletler listesinde sayılıyor. KUZEY CAROLİNA DA KAZANANINI ARIYOR Seçimin diğer kritik eyaleti Kuzey Carolina’da da henüz kazanan ilan edilmedi, 15 delegesi bulunan eyalette oyların sayımı devam ediyor. Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre, eyalette sayılmayı bekleyen hala 100 binin üzerinde oy ve 41 bin geçici oy pusulası mevcut. Eyalet yasalarına göre, 3 Kasım seçim günü damgalı posta yoluyla kullanılan oyların sayımı için 12 Kasım’a kadar zaman bulunuyor.

Uzmanlar, sayımı süren oyların hala eyaletin rengini kırmızıdan maviye değiştirebileceğine dikkat çekerken, perşembe sabahı Beyaz Saray’da kameraların karşısına çıkan Trump, Kuzey Carolina’da Biden’dan 77 bin oy farkıyla önde olduğunu belirterek, "Biz Kuzey Carolina’yı açıkça kazandık, artık bizi yakalayamazlar." ifadelerini kullanmıştı. PENSİLVANYA'DA BIDEN TRUMP'I SOLLADI Seçimin en çekişmeli geçen eyaletlerin başında gelen Pennsylvania’da da yarış başa baş giderken, eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oy sayılmayı bekliyor. Sandıkların açılmasından bu yana eyalette Trump yarışı önde götürürken, posta yoluyla kullanılan oyların devreye girmesiyle son iki gün Trump ile Biden arasındaki fark kapandı. Cuma sabayı itibarıyla Biden, Trump'ın önüne geçti. Eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oyun sayılmayı beklediği kaydediliyor. 6,5 milyondan fazla oy kullanılan eyalette iki aday arasında şu an yüzde 0,1’den daha az fark bulunuyor. Eyalet seçim yasalarına göre farkın yüzde 0,5’ten daha az olduğu durumlarda oyların tekrar sayılması gerekiyor.

Trump, 2016 seçimlerinde rakibi Hillary Clinton’a karşı “Mavi Duvar” olarak bilinen Wisconsin, Michigan ve Pennslyvania eyaletlerini yüzde 1 farktan daha az oy oranı ile ucu ucuna kazanmıştı. ARİZONA DEMOKRATLARA GİTTİ GELDİ Kazananın ilan edilmesi konusunda karışıklık yaşanan Arizona eyaleti de ülkedeki siyasi haritada renginin belirlenmesini bekliyor. Associated Press'in (AP) ve ardından Trump'ın destekçisi olarak bilinen FOX News kanalının Arizona'yı Biden'ın kazandığını ilan etmesinin ardından seçimi takip eden birçok kaynak 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazdı. Ancak eyalette Biden hala 64 bin oyla yarışı önde götürmesine rağmen sayımı devam eden oyların hala sonucu değiştirebilecek çoklukta olması nedeniyle eyaleti tam olarak Demokratlar'ın kazandığı söylenemiyor ve yetkililerin nihai açıklaması bekleniyor. Kazananın ilan edilmediği Alaska eyaletinde de oy sayımı devam ediyor. Oyların yaklaşık yüzde 50’sinin sayıldığı 3 delegelik Cumhuriyetçi eyaletin, sonuçlara diğer eyaletler kadar büyük bir etki yapması beklenmiyor.