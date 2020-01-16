ABD Senatosundan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na onay

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticari ilişkileri yeniden düzenleyen ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) onaylayarak Başkan Donald Trump'ın masasına gönderdi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 hayır oyuna karşı 89 senatör anlaşmaya evet oyu verdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilen söz konusu anlaşma, imzalanarak yürürlüğe girmesi için Beyaz Saray'a gönderildi. Trump'ın kısa süre içinde söz konusu anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

Daha önce Meksika Parlamentosu tarafından da onaylanan söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Kanada tarafından da onaylanması gerekiyor.

- NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.