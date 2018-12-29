HABER

ABD, Suriye'deki ilk depoyu boşalttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı.

ABD, Suriye'deki ilk depoyu boşalttı!

19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.

Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi.

Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti.

Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda.

Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda müttefiki terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce silah ve mühimmat sevk etmişti.

Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına girişmişti.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)
Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye ırak

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)

İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)

Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!

Rusya ve Türkiye arasında kritik Suriye toplantısı!

Kanser savaşçısı Jen Taylor'ın inanılmaz değişimi

Kanser savaşçısı Jen Taylor'ın inanılmaz değişimi

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var

Meksika'da korkunç yangın! 7 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay! Çocuklar yanarak can verdi

Güzeller birinci olmak için kıyasıya yarıştı!

Güzeller birinci olmak için kıyasıya yarıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.